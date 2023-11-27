Минтруд: рождаемость третьих детей выросла на 12% за 6 лет

За шесть лет суммарный коэффициент рождений третьих и последующих детей в России вырос на 12%. Об этом сообщил директор департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин. При этом, по его словам, семьи реже решают заводить второго ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«За последние шесть лет суммарный коэффициент третьих и последующих рождений возрос на 12%. Однако для достижения наших демографических целей его рост должен быть более существенным»,— сообщил Андрей Галкин в рамках «Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее Русского мира"» (цитата по ТАСС).

Андрей Галкин сообщил, что сейчас демографическая ситуация характеризуется снижением численности женщин репродуктивного возраста и снижением численности рождений, что, по его словам, связано с последствиями Великой Отечественной войны и распадом Советского Союза. Сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение, рожденное в 1990-е годы.

Представитель Минтруда отметил, что в 2022 году родились 1 млн 306 тыс. детей, а за девять месяцев текущего года — 953 тыс. По его данным, суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последний год стабилизировался, а наиболее существенно снижается суммарный коэффициент рождаемости вторых детей.

За последнее время сразу несколько российских политиков при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла выступили за запрет на аборты в частных клиниках. После их заявлений жители нескольких регионов выступили против этого. Жители Калининградской и Нижегородской областей создали петиции, требуя остановить «женоненавистнические» действия.

При этом, согласно опросу сервиса «Справочник врача», большинство медиков отрицательно относятся к подобным инициативам по повышению рождаемости. Около 59% опрошенных врачей не поддерживают ограничение свободной продажи препаратов для прерывания беременности, поскольку это приведет к росту криминальных абортов и всплеску «медицинского туризма».

Подробнее о демографической ситуации — в материале «Пресечь в зародыше».

Анастасия Ларина