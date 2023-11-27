«СПБ Биржа» стала ответчиком по делу о банкротстве

В Арбитражном суде Москве зарегистрировано исковое заявление о банкротстве в отношении ПАО «СПБ Биржа». Информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел. При этом сумма исковых требований в материалах не указана. Также неизвестен и заявитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В комментарии «Ъ FM» представитель торговой площадки заявил, что сама биржа никаких документов в суд не подавала. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет»,— сообщили в организации.

Банкротное дело к производству пока не принято.

На фоне информации о возможном банкротстве «СПБ Биржи» ее акции упали почти на 35%. К 10:31 ценные бумаги торговались по 92,4 руб. (–7,7%). Мосбиржа зафиксировала снижение акций «СПБ Биржи» на 20%. Позднее торговая площадка заявила, что проводит дискретный аукцион по ценным бумагам «СПБ Биржи».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале ноября «СПБ Биржа» приостанавливала торги иностранными ценными бумагами на неделю после введенных США санкций. Позднее стало известно, что у торговой площадки сменился генеральный директор.

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