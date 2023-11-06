СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами на неделю

СПБ Биржа приостановила торги иностранными акциями минимум на неделю для проведения комплаенс-процедур, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Пресс-служба объяснила, что СПБ Биржа будет проводить консультации с российскими и иностранными контрагентами, чтобы определить порядок действий после введения в отношении биржи американских санкций.

«Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней»,— говорится в сообщении.

2 ноября США ввели санкции в отношении ряда российских граждан и компаний. В список попала в том числе СПБ Биржа. После этого торговая площадка сообщила о приостановке торгов российскими и иностранными ценными бумагами. Торги планировали возобновить 6 ноября. В пресс-службе заверили клиентов, что на их активы санкции не повлияют.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте