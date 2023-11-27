Чиновникам добавят интеллекта

Власти намерены активизировать внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономику РФ в целом и в сферу госуправления в частности. Выступивший в пятницу на ИИ-конференции «Сбера» Владимир Путин предложил внедрять в РФ большие отраслевые модели на основе генеративного ИИ ради повышения производительности труда и следующего за этим роста экономики и зарплат. Чтобы присоединиться к этому мировому тренду, Белый дом уже в 2024 году запустит образовательную программу для руководителей ведомств, госкорпораций и вузов, а также упростит применение «регуляторных песочниц» для цифровых инноваций — с одновременным, впрочем, установлением ответственности за причинение вреда при тестировании прорывных цифровых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прошедшая уже в восьмой раз ежегодная конференция «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта» подтвердила намерение российских властей как минимум не отстать от мировых лидеров развития технологии искусственного интеллекта. Профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал, что к 2030 году Россия войдет в топ-5 стран мира по основным метрикам ИИ, и сообщил, что применение новых технологий увеличит размер экономики РФ на 6%.

Посетивший в пятницу конференцию Владимир Путин предложил подумать о разработке на основе генеративного ИИ (создает тексты, видео, изображения на основе запросов.— “Ъ”) больших отраслевых моделей, что должно «существенно повысить производительность труда, а значит, и заработные платы в ключевых областях отечественной экономики». Как пояснили “Ъ” в Минэкономики со ссылкой на оценки экспертов, развитие таких больших генеративных моделей в мире через резкое повышение производительности труда может привести к увеличению мирового ВВП на 1–2% ежегодно, позволяя повышать оплату труда во всех отраслях экономики за счет увеличения объема выпуска продукции и улучшения ее качества. Поясним, что речь в этих рассуждениях идет о больших (или иначе — фундаментальных) моделях, которые представляют собой обширные нейронные сети, обученные на большом количестве данных. Такие модели при желании могут быть использованы для решения самых разнообразных, в том числе и отраслевых задач.

Помимо привлечения ИИ к решению задачи роста экономики власти обещают использовать его и в сфере госуправления — для того что чиновники могли принимать решения быстрее и четче. И здесь поставленная президентом задача выглядит более определенной. Судя по его словам, уже в первом квартале 2024 года министров, ректоров и, видимо, глав госкорпораций «посадят за парту». Владимир Путин поручил правительству совместно с Альянсом в сфере ИИ сформировать образовательную программу для руководителей крупнейших компаний, федеральных и региональных органов власти, вузов и системы среднего профессионального образования по теории и практике применения ИИ — с особым акцентом на большие языковые и генеративные модели.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, целью этого обучения станет внедрение ИИ в органах власти и госкомпаниях для оптимизации их рабочих процессов. Старший управляющий директор—начальник управления национального развития ИИ Сбербанка Владимир Авербах отмечает, что «из нашего опыта, обучение первых лиц, топ-менеджмента и среднего менеджмента является обязательным условием для подготовки к внедрению технологий ИИ».

«Подталкивать» к использованию ИИ власти намерены и предпринимателей. Как ранее сообщалось, применение этой технологии компаниями станет обязательным условием для получения ими субсидий из федерального бюджета. Со следующего года такой подход будет протестирован на предприятиях с годовой выручкой более 800 млн руб., работающих в сельском хозяйстве, на транспорте, в промышленности и в здравоохранении, сообщил Дмитрий Чернышенко. Кроме мер принуждения будет, впрочем, и «пряник». Владимир Путин в пятницу пообещал подумать о выделении дополнительных средств на исследования и разработки в сфере применения генеративного ИИ и больших языковых моделей, если ведущие российские компании будут софинансировать такие работы и обеспечат тестирование полученных результатов.

Наконец, не забыта и тема госрегулирования. Владимир Путин сообщил, что правительство подготовило поправки к закону об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Речь, напомним, идет о принятом в 2020 году законе, позволяющем правительству давать некоторым компаниям на определенной территории право временно отступать от действующих норм ради внедрения инновационных технологий («регуляторные песочницы»). Судя по словам президента, анонсированные им поправки упрощают применение ЭПР («снимаются многие излишние бюрократические требования»), но при этом одновременно его возможно и осложняют, устанавливая «ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования использования прорывных цифровых технологий». Обещано, что Белый дом внесет поправки уже скоро — с тем чтобы они заработали в 2024 году.

Венера Петрова, Вадим Вислогузов