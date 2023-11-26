Гендиректор «СКА Арены» оценил стоимость спортивного сооружения в 60 млрд рублей
Генеральный директор ООО «СКА Арена» Дмитрий Сватковский заявил, что стоимость нового спортивного сооружения, построенного на месте снесенного СКК «Петербургский», составила около 60 млрд рублей.
Фото: Telegram-канал Госстройнадзора Санкт-Петербурга
«Стоимость «СКА Арены» [составляет] около 60 млрд рублей согласно государственной экспертизе»,— цитирует господина Сватковского Championat.com.
Напомним, что официально новая «СКА Арена» открывается в воскресенье, 26 ноября, тестовым матчем, в котором примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.
9-10 декабря на «СКА Арене» состоится Матч звезд КХЛ — 2023.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что общая площадь объекта достигает 182,3 тыс. кв. метров. «СКА Арена» способна вместить 21,5 тыс. зрителей.
СКА-Арену начали строить в 2020 году на месте спортивно-концертного комплекса «Петербургский». В 2023 году она должна была принять чемпионат мира по хоккею, но Международная федерация хоккея в конце апреля 2022 года отказалась проводить турнир в России.