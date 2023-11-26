Гендиректор «СКА Арены» оценил стоимость спортивного сооружения в 60 млрд рублей

Генеральный директор ООО «СКА Арена» Дмитрий Сватковский заявил, что стоимость нового спортивного сооружения, построенного на месте снесенного СКК «Петербургский», составила около 60 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Госстройнадзора Санкт-Петербурга Фото: Telegram-канал Госстройнадзора Санкт-Петербурга

«Стоимость «СКА Арены» [составляет] около 60 млрд рублей согласно государственной экспертизе»,— цитирует господина Сватковского Championat.com.

Напомним, что официально новая «СКА Арена» открывается в воскресенье, 26 ноября, тестовым матчем, в котором примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.

9-10 декабря на «СКА Арене» состоится Матч звезд КХЛ — 2023.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что общая площадь объекта достигает 182,3 тыс. кв. метров. «СКА Арена» способна вместить 21,5 тыс. зрителей.

СКА-Арену начали строить в 2020 году на месте спортивно-концертного комплекса «Петербургский». В 2023 году она должна была принять чемпионат мира по хоккею, но Международная федерация хоккея в конце апреля 2022 года отказалась проводить турнир в России.

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