Первые команды выйдут на лед «СКА Арены» 26 ноября в рамках тестового матча

Тестовая игра состоится на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге 26 ноября. На лед выйдут студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды», пишет ТАСС со ссылкой на слова гендиректора площадки Дмитрия Сватковского.

В начале ноября Госстройнадзор Петербурга выдал стадиону разрешение на ввод эксплуатацию. Из этого следует, что «СКА Арена» отвечает всем требованиям, а также готова проводить спортивные мероприятия.

Господин Сватковский заявил, что первый матч на арене состоится 26 ноября. Решение было принято совместно с Федерацией хоккея Санкт-Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что общая площадь объекта достигает 182,3 тыс. кв. метров. «СКА Арена» способна вместить 21,5 тыс. зрителей.

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