Петербургская «СКА Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию спортивного комплекса «СКА Арена», который был построен вместо снесенного СКК «Петербургский». Данную информацию ведомство опубликовало в своем Telegram-канале, отметив, что соответствующее разрешение было подписано сегодня, 3 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Госстройнадзора Санкт-Петербурга Фото: Telegram-канал Госстройнадзора Санкт-Петербурга

Общая площадь сооружения составляет 182,3 тыс. кв. м. Спорткомплекс оборудован большой ледовой ареной, способной вместить 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах. Также там есть малая ледовая арена с трибунами на 300 мест, фитнес-центр с бассейном, комнаты отдыха и детская зона. «Этот спортивно-концертный комплекс станет самым большим хоккейным стадионом в мире», – говорится в сообщении.

Согласно проектной документации, объект способен принимать соревнования по 20 различным видам спорта и разнообразные культурные и массовые мероприятия, включая концерты, выставки и форумы. Для этого предусмотрена возможность установки искусственного покрытия.

Ранее гендиректор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал журналистам, что на данный момент специалисты отлаживают работу инженерных и информационных систем сооружения. Запустить зрителей на одно из мероприятий планируют примерно с 20 по 25 ноября.

Андрей Кучеров

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