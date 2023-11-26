«Москвич» повернули к загранице

На заводе «Москвич» задумались об экспорте. О таких планах агентству «РИА Новости» сообщил директор по производству Олег Масляков. Он не уточнил, о каких странах идет речь, и добавил, что пока компания собирается сконцентрировать усилия на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Столичный завод, который по лицензии собирает под брендом «Москвич» китайские машины JAC, недавно отчитался, что за год продал около 12 тыс. автомобилей. Это примерно треть от всех выпущенных машин. Сможет ли «Москвич» нарастить продажи за рубежом?

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что у машины есть потенциальные покупатели на нескольких континентах. А перспективы экспорта будут зависеть от цены и договоренностей с китайским партнером московского завода, продолжает он:

«К сожалению, внутренние соглашения никогда не раскрываются. Мы точно не знаем, каковы договоренности с партнерами и будут ли они меняться. Вполне возможно, что какие-то экспортные рынки потенциально открыты. И понятно, какие из них в текущей ситуации нас могут интересовать. Первое направление — близлежащие рынки, а именно стран ЕАЭС.

Второе — рынки развивающихся государств. Это могут быть страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки, не самые богатые африканские. Если "Москвич" сможет предложить им автомобиль по адекватной цене, то почему нет? Будут покупать. Но сможет ли он?

На это влияет масса факторов, в том числе валютный курс и его стабильность, поскольку вы не можете начинать экспортную программу, если не представляете, что будет в стране через полгода.

Это игра вдолгую, потому что это вложение в партнеров, которые будут на других рынках работать и представлять бренд, в рекламу, в маркетинг. Если компания не представляет, как будет развиваться все — от валютного курса до каких-то преференций, которые может предоставить государство экспортерам, — сложно предположить, что начнется экспорт и что он будет удачным».

Поставки автомобилей «Москвич» за рубеж в больших объемах возможны в рамках соглашений между Россией и дружественными странами, считает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов: «Если это на уровне каких-то, условно, правительственных договоренностей, то это реальная история.

Что касается свободных рынков, не знаю. Здесь тоже вопрос договоренностей, наверное, с китайским партнером, скажем так. У "Москвича" есть лицензия на продажу — возможно, китайцам будет удобнее все это экспортировать через нас. То есть им в принципе-то все равно — компонентов много, они производят, почему нет?»

«Автостат» лишь несколько раз включал «Москвич» в топ-10 самых продаваемых машин по итогам недели в этом году. На первом месте держится Lada, а следом идут в основном китайские бренды. «Москвичу» будет непросто найти покупателей даже в странах ближнего зарубежья, ведь там конкурировать придется в том числе с лидерами российского рынка, отмечает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Наверное, наиболее реальные направления таких поставок — страны СНГ и некий довольно ограниченный перечень так называемых дружественных государств.

Но возникает вопрос, в каких объемах туда можно будет поставлять автомобили и кому они там будут нужны. Тем более что в этих странах наверняка есть аналоги марки JAC. Есть определенные сомнения относительно возможностей автозавода "Москвич" продавать на внешних рынках примерно такое же количество машин, сколько в России.

Скорее всего, главный конкурент производителя в странах СНГ — АвтоВАЗ и те же самые китайские бренды. Другое дело, что по неофициальным каналам периодически поступают новости о том, что у АвтоВАЗа иногда возникают перерывы в производстве из-за перебоя в поставках компонентов и комплектующих. Пока не совсем понятно, сможет ли он и в каких объемах отправлять машины на экспорт. Но теоретически это основной конкурент "Москвича" на экспортном направлении».

АвтоВАЗ в этом году несколько раз корректировал план по продажам Lada за рубежом. В январе компания собиралась за 12 месяцев экспортировать порядка 30 тыс. автомобилей. Через месяц глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производитель собирается поставить в другие страны 20 тыс. машин. А летом он снизил прогноз до 10-15 тыс.

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Петр Шадрин