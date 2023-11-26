Полиция в Екатеринбурге задержала участника пикета против насилия над женщинами

Сотрудники полиции задержали активиста «Союза маоистов Урала» во время пикета в сквер на проспекте Орджоникидзе на Уралмаше. Об этом сообщили организаторы акции в группе «ВКонтакте». Уточняется, что активиста отвезли в отдел полиции №15.

Ранее активисты планировали провести пикет в парке имени 50-летия ВЛКСМ, однако 23 ноября правительство Свердловской области изменило список общественных мест, где горожане могут митинговать без согласования с властями (в него парк не вошел). Организаторы перенесли пикет в сквер на проспекте Орджоникидзе на Уралмаше, в единственном месте Екатеринбурга для «коллективного обсуждения общественно-значимых вопросов и выражения общественных настроений».

Как рассказали «Ъ-Урал» активисты «Союза маоистов Урала», сотрудники полиции объяснили, что до следующей недели сквер на проспекте Орджоникидзе не является гайд-парком, где можно проводить акции без согласования с властями.

Пресс-группа УМВД по Екатеринбургу отказалась комментировать ситуацию «Ъ-Урал».

Напомним, активисты приурочили пикет к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который проходит 25 ноября. Они выступают против репродуктивного, семейно-бытового насилия, за право на аборт и за закон против домашнего насилия в России.

Ранее «Ъ-Южный Урал» сообщал, что 11 ноября в Челябинске активистка «Союза маоистов Урала» провела одиночный пикет в поддержку Палестины. Позднее ее задержали сотрудники полиции.

Василий Алексеев

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