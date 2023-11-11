В центре Челябинска активистка устроила пикет в поддержку Палестины

На пешеходной улице Кирова города Челябинска активистка «Союза маоистов Урала» провела одиночный пикет в поддержку Палестины. Позднее ее задержали сотрудники полиции, сообщают участники движения в своих социальных сетях.

Около восьми часов вечера активистка встала у нулевой версты на улице Кирова и раскрыла плакат с надписью «Свободу и победу палестинскому народу! Поражение Израилю! Смерть империализму». Через некоторое время к ней подошли сотрудники полиции и отвели в полицейский участок Центрального района Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее «Союз маоистов Урала» вывесили растяжку в поддержку Палестины в центре Челябинска. Активисты утверждали, что администрация города «незаконно отказывает им в проведении акции солидарности, ссылаясь на занятость другими мероприятиями».

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