Свердловские власти оставили в Екатеринбурге один гайд-парк

Правительство Свердловской области изменило список общественных мест, где горожане могут митинговать без согласования с властями (гайд-парки). Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, теперь жители Екатеринбурга не смогут собираться в парке имени 50-летия ВЛКСМ без отправки уведомления.

В Екатеринбурге для «коллективного обсуждения общественно-значимых вопросов и выражения общественных настроений» оставили только сквер на проспекте Орджоникидзе на Уралмаше. Всего в регионе число гайд-парков сократилось с 81 до 73.

Для того, чтобы провести митинг или пикет в исключенных из списка парках, активистам нужно минимум за три дня до проведения мероприятия отправить уведомление в министерство общественной безопасности Свердловской области .

Ранее издание «Новый день» сообщало, что уральские феминистки планируют провести акцию в парке им. 50-летия ВЛКСМ. Они хотели выступить против легализации побоев и запрета абортов.

Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на общественных обсуждениях горожане выступили против строительства общежития в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Позже жители Юго-Западного района Екатеринбурга вышли в этот парк с плакатами и выступили против его застройки.

Виталий Красиков

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