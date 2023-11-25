Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МИД Испании вызвал посла Израиля из-за обвинений в адрес правительства

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Израиля в Мадриде из-за обвинений властей страны в адрес испанского правительства и премьер-министра Бельгии. Ранее прошла встреча премьер-министров Испании, Бельгии и Израиля.

«Я только что вызвал посла Израиля в Мадриде, чтобы она дала объяснения по поводу неприемлемых и ложных обвинений, которые правительство Израиля выдвинуло в адрес председателя правительства и премьер-министра Бельгии»,— сказал господин Альбарес (цитата по RTVE).

Премьер-министры Испании Педро Санчес и Бельгии Александр Де Кроо 24 ноября встретились в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Испанский политик призвал «остановить гуманитарную катастрофу» в секторе Газа. На пресс-конференции после встречи господин Санчес заявил о поддержке признания Палестины со стороны Испании. Совместно с господином Кроо он призвал перейти к переговорам о длительных гуманитарных соглашениях и мире.

Глава МИД Израиля Эли Коэн после этого сообщил о вызове послов Бельгии и Испании. В соцсети X (бывший Twitter) он написал, что вызов связан с осуждением заявлений премьер-министров.

В конце октября в Брюсселе прошел саммит лидеров стран—членов Евросоюза. Педро Санчес тогда призвал к «гуманитарному прекращению огня». Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который в тот момент находился в Израиле, заявил, что перемирие «лишь пойдет на пользу "Хамасу", который хочет перегруппироваться».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...