Глава МИД Испании вызвал посла Израиля из-за обвинений в адрес правительства

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Израиля в Мадриде из-за обвинений властей страны в адрес испанского правительства и премьер-министра Бельгии. Ранее прошла встреча премьер-министров Испании, Бельгии и Израиля.

«Я только что вызвал посла Израиля в Мадриде, чтобы она дала объяснения по поводу неприемлемых и ложных обвинений, которые правительство Израиля выдвинуло в адрес председателя правительства и премьер-министра Бельгии»,— сказал господин Альбарес (цитата по RTVE).

Премьер-министры Испании Педро Санчес и Бельгии Александр Де Кроо 24 ноября встретились в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Испанский политик призвал «остановить гуманитарную катастрофу» в секторе Газа. На пресс-конференции после встречи господин Санчес заявил о поддержке признания Палестины со стороны Испании. Совместно с господином Кроо он призвал перейти к переговорам о длительных гуманитарных соглашениях и мире.

Глава МИД Израиля Эли Коэн после этого сообщил о вызове послов Бельгии и Испании. В соцсети X (бывший Twitter) он написал, что вызов связан с осуждением заявлений премьер-министров.

В конце октября в Брюсселе прошел саммит лидеров стран—членов Евросоюза. Педро Санчес тогда призвал к «гуманитарному прекращению огня». Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который в тот момент находился в Израиле, заявил, что перемирие «лишь пойдет на пользу "Хамасу", который хочет перегруппироваться».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».

Петр Бузлаев