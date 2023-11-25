Глава «Слуги народа» Арахамия заявил, что выборов на Украине в 2024 году не будет

В 2024 году не будет ни президентских, ни парламентских, ни местных выборов, заявил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, к этому Киев никто не принуждает.

«В следующем году я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. Ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет»,— сказал господин Арахамия в эфире «1+1» (цитата по изданию «Страна.ua»).

По словам депутата, были «отдельные политики», которые говорили, что Киеву нужно будет садиться за стол переговоров с Россией и в этом случае власти «будут условно нелегитимными», в связи с чем нужно провести выборы.

Владимир Зеленский в августе выступал против проведения выборов в существующих условиях. Однако он признавал, что этот вопрос может расколоть поддержку со стороны США. Президент Украины объяснял, что законом запрещено проводить выборы во время военного положения. Сам же господин Зеленский считает, что голосование возможно только при условии, что принять участие в нем смогут все украинцы, в том числе военные и беженцы. Давид Арахамия ранее сам говорил, что некоторые западные политики настаивают на проведении выборов.

О ситуации с выборами — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».