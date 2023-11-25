Ша, шаурма

Несмотря на сохраняющуюся популярность фастфуда, предприниматели начали терять интерес к открытию заведений с шаурмой. За январь—октябрь спрос на покупку франшиз в этом формате снизился более чем на 20% год к году, что может быть связано с насыщением рынка и нехваткой подходящих локаций. Новыми точками роста в фастфуде могут стать пекарни и чебуречные, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В столичном регионе спрос на шаурму у потребителей растет, а у предпринимателей падает

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В столичном регионе спрос на шаурму у потребителей растет, а у предпринимателей падает

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Спрос на франшизы заведений шаурмы в январе—октябре сократился на 23% год к году, посчитали во Franshiza.ru. В TopFranchise отмечают снижение на 24% год к году. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что спад прослеживается с июля этого года. «Спрос во франчайзинге волнообразный и следует за модой на продукт: так уже было с бургерами и пиццей»,— замечает она.

Интерес к заведениям с шаурмой снижается, несмотря на популярность фастфуда. Спрос на франшизы заведений быстрого питания в целом за январь—октябрь вырос на 28% год к году, говорит Анна Рождественская. Сооснователь TopFranchise Виктор Большаков отмечает, что фастфуд популярен у начинающих предпринимателей как простой и понятный бизнес.

Потребительская активность на рынке общепита восстанавливается с осени. По данным Focus Technologies с начала января по середину сентября в заведениях Москвы число заказов было на 3% ниже прошлогоднего, в Санкт-Петербурге — на 2%. Но в периоде с начала сентября по середину ноября в Focus Technologies видят рост числа заказов год к году на 7% в обоих городах с увеличением выручки заведений на 12% и 13% соответственно. Динамику руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев связывает с ростом предложения и восстановлением посещаемости крупных торгцентров.

Заметного охлаждения потребителей к шаурме пока не прослеживается. По подсчетам сервиса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», число покупок этого блюда в январе—октябре выросло на 13% год к году, средний чек увеличился на 7%, до 194 руб. Это примерно соответствует динамике заведений быстрого питания в целом, где общее число заказов выросло на 12% год к году, а средний чек — на 9,5%, до 447 руб. Рост интереса потребителей к шаурме в «Чек индексе» связывают с доступностью блюда, отмечая рост числа покупок на АЗС и в продуктовых магазинах. В сетях Shaurmeals, «Vлаваше», «ШаурPoint» и СВШ “Ъ” не ответили.

За последний год запросов на помещения под заведения с шаурмой в Москве стало примерно в два раза меньше, говорит гендиректор DNA Realty Антон Белых. По его словам, для таких точек подходит ограниченный набор локаций с высоким трафиком, например, вблизи транспортных узлов, и практически во всех подобных местах точки с шаурмой уже есть. А попытки открыть заведения в менее перспективных локациях нередко заканчиваются неудачей. Господин Белых приводит в пример помещение у метро «Таганская», где за последние три года закрылись три точки с шаурмой.

Основной причиной спада интереса к открытиям точек с шаурмой, видимо, стала насыщенность рынка. Анна Рождественская говорит, что интерес к заведениям шаурмы рос последние несколько лет, достигнув пика летом 2022 года, когда на формат приходился каждый четвертый запрос в фастфуде. Сейчас интерес сохраняется со стороны предпринимателей из малых городов, куда мода доходит с опозданием, говорит эксперт. А предприниматели на более крупных рынках, по ее словам, ищут для себя новые концепции, опасаясь высокой конкуренции. Так, по словам госпожи Рождественской, набирают популярность чебуречные. Господин Белых называет пекарни, которые лучше воспринимаются посетителями за счет комфортного зала с большим количеством посадочных мест и расширенным числом позиций в меню. Основатель StrEat Максим Попов говорит, что продолжают активно развиваться азиатские концепции, и если раньше открывались в основном заведения с вьетнамской кухней, то сейчас фокус размылся в пользу тайских, китайских и иных кухонь региона.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Дарья Андрианова