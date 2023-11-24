Главные новости за 24 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Бывший главный архитектор Кубани Юрий Рысин прокомментировал проект строительства метро в краевом центре. По его словам, он дорогой и сложный.

Скульптура «Внутренний ребенок», которая установлена в парке «Краснодар» (более известен как парк Галицкого), заняла третье место среди самых интересных арт-объектов России.

Чтобы построить трассу вокруг Азовского моря, потребуется отремонтировать около 2 тыс. км дорог. Транспортное кольцо пройдет через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, затем по крымскому побережью и замкнется в Ростовской области.

В деловом и историческом центре Краснодара на улице Буденного планируют построить офисное здание переменной этажности — четыре и шесть этажей. Инвестиции в проект оцениваются 1 млрд руб.

В Крыму проводят проверку по факту автоаварии с тремя погибшими. ДТП произошло из-за выехавшего на встречную полосу BMW, который столкнулся с «ВАЗом».

Госавтоинспекция Кубани предупредила водителей об опасности схода селевых потоков, вызванных проливными дождями в районе Горячего Ключа.

Улица Красная в Краснодаре заняла второе место среди самых дорогих для аренды торговых коридоров в городах РФ.

Спрос на красную икру в Краснодарском крае за минувший год увеличился на 14%. При этом, ее стоимость только в октябре-ноябре выросла на 3%.

С ночи 26 ноября и до конца суток 27 ноября в Туапсе прогнозируют волны высотой шесть метров, а также сильный тягун.

В Сочи будут судить обвиняемого в мошенничестве. Мужчина со своей женой обманули четырех человек на 32 млн руб., большую часть этих денег фигурант проиграл в казино.

Из-за сильных дождей в Славянске-на-Кубани подтопило 74 придомовые территории, в том числе в 68 домов зашла вода.

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