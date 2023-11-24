Улица Красная в Краснодаре заняла второе место в РФ по стоимости аренды

Улица Красная в Краснодаре заняла второе место среди самых дорогих для аренды торговых коридоров в городах РФ. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.

Максимальная стоимость аренды коммерческого помещения в Краснодаре зафиксирована на отметке 27,4 тыс. за 1 кв. м. За год позиция краевого центра в рейтинге не изменилась, отмечают эксперты.

Первое место в списке занимает проспект Ямашева в Казани, где за 1 кв.м. помещения в среднем просят 40 тыс. руб. На третьем месте Красный проспект в Новосибирске (25,3 тыс. руб. за 1 кв. м.).

Анастасия Донскова

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