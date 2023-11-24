Для создания трассы вокруг Азовского моря потребуется ремонт 2 тысяч км дорог

Чтобы построить трассу вокруг Азовского моря, потребуется отремонтировать около 2 тыс. км дорог. Транспортное кольцо пройдет через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, затем по крымскому побережью и замкнется в Ростовской области. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что трасса вокруг Азовского моря включена в пятилетнюю программу строительства в РФ. Длина кольца составляет около 1,4 тыс. км, проезжую часть планируют реконструировать и местами расширить.

Господин Хуснуллин отметил, что Азовское море стало внутренним, его нужно развивать с точки зрения многих сфер жизни: туризма, транспортной доступности, экономики. На работы по реконструкции уйдет около пяти лет. К этой трассе планируют подтянуть региональную сеть дорог. Частью маршрута являются обход Краснодара, дорога на Крымский мост, трасса «Таврида». Все эти дороги планируют развить и расширить.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram