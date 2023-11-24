На Кубани за год спрос на красную икру вырос на 14%

Спрос на красную икру в Краснодарском крае за минувший год увеличился на 14%. Об этом сообщает «КП-Кубань».

При этом стоимость продукта в октябре-ноябре выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Влияние на ценообразование оказали логистика, стоимость упаковки и расходы, связанные с выбраковкой икры.

Наиболее активным спросом в крае пользуется икра кеты, форели, горбуши, чавычи, нерки и кижуча.

Анастасия Донскова

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