МВД: сочинец обманул четырех человек на 32 млн рублей и проиграл их в казино

В Сочи будут судить обвиняемого в мошенничестве. Мужчина со своей женой обманули четырех человек на 32 млн руб., большую часть этих денег фигурант проиграл в казино, заявили в пресс-службе городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, 43-летний сочинец рассказывал знакомым, что продает недвижимость или может оказать содействие в оформлении договора аренды. Никакой земли в Сочи у обвиняемого при этом не было. Чтобы подтвердить свой статус и создать видимость серьезных намерений, фигурант встречался с обратившимися к нему людьми в дорогих ресторанах и получал деньги, заведомо зная, что не выполнит взятых на себя обязательств, заявили в УВД.

Один из обманутых покупателей попросил документы на приобретаемое имущество, в ответ на что обвиняемый уговорил свою супругу помочь ему «дожать» сомневающегося клиента, считают правоохранители. Жена обвиняемого выступила в роли доверенного лица собственника, объяснили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении пары передано в суд. Супругам грозит до 10 лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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