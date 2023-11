«Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» вошел в топ лучших арт-объектов России

Скульптура «Внутренний ребенок», которая установлена в парке «Краснодар» (более известен как Парк Галицкого), заняла третье место среди самых интересных арт-объектов России. Рейтинг составили аналитики сервиса путешествий Tutu.

Работа принадлежит американскому скульптору Кену Келлехеру. Она представляет собой четыре фигуры ребенка в окружении лавочек, выросших из сплетенных ветвей платана. В вечернее время фонари отражаются в зеркальной отполированной поверхности скульптур.

Самым интересным арт-объектом в России эксперты сервиса признали московскую «Большую глину №4», установленную на Болотной набережной напротив дома культур ГЭС-2. Ее создал швейцарский художник Урс Фишер. Второе место в рейтинге заняла работа основателя парка «Никола-Ленивец» Николая Полисского в одноименном городе Калужской области.

В топ-пять лучших арт-объектов России также вошли памятник Уастырджи в Алагирском ущелье в Северной Осетии и All your walls are belong to us («Все ваши стены принадлежат нам») в Екатеринбурге.

В десятку попали Мозаики в переходах Ростова-на-Дону, Скульптуры арт-парка «Острова Ершовы» в Челябинской области, Единорог в парке «Лебединый рай» в Выксе, Арт-объекты в экопарке «Каялов бор» в Россоши и «Пастбище» в Костромской области.

Татьяна Ручкина

