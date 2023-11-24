В районе Горячего Ключа на трассу сходят с гор селевые потоки

Госавтоинспекция Кубани предупредила водителей об опасности схода селевых потоков, вызванных проливными дождями в районе Горячего Ключа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в зоне риска находится участок федеральной автодороги М4 «Дон» в Горячеключевском районе.

Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по опасному маршруту до нормализации погодных условий. На месте за безопасностью дорожного движения следят три экипажа сотрудников Госавтоинспекции.

Анастасия Донскова

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