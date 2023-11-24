В центре Краснодара планируют построить офисное здание за 1 млрд рублей

В деловом и историческом центре Краснодара на улице Буденного планируют построить офисное здание переменной этажности — четыре и шесть этажей. Как сообщает пресс-служба компании LEPTA CAPITAL, которой принадлежит проект, инвестиции составят более 1 млрд руб.

Проект планируют реализовать в течение трех лет. Площадь всего комплекса составит 10 тыс. кв. м. Помимо офисов в зданиях будет находиться торговая инфраструктура и подземная парковка.

Замдиректора по коммерческим вопросам LEPTA CAPITAL Наталья Аброскина отметила, что в компании фиксируют повышенный спрос на объекты площадью 1,5-2 тыс. кв. м. При этом в Краснодаре почти нет офисов с большой площадью. Из-за этого, по словам эксперта, город теряет возможность быть штаб-квартирой некоторых банков и компаний IT-индустрии, и, как следствие, новые рабочие места.

«Этот проект имеет особую значимость для города. Во-первых, в нем предусмотрена подземная парковка, которой так не хватает в центре города. Во-вторых, сейчас чувствуется нехватка качественных крупных офисных площадей в Краснодаре»,— сказала Наталья Аброскина.

Татьяна Ручкина

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