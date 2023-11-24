В Крыму проводят проверку по факту аварии с тремя погибшими
В Крыму проводят проверку по факту автоаварии с тремя погибшими. Об этом сообщила прокуратура РК.
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма
По данным ведомства, 24 ноября водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Красноперекопска, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21150». В результате ДТП погибли водители обоих авто и пассажир иномарки.
В настоящее время идут работы по установлению обстоятельств произошедшего.
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