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В Крыму проводят проверку по факту аварии с тремя погибшими

В Крыму проводят проверку по факту автоаварии с тремя погибшими. Об этом сообщила прокуратура РК.

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По данным ведомства, 24 ноября водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Красноперекопска, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21150». В результате ДТП погибли водители обоих авто и пассажир иномарки.

В настоящее время идут работы по установлению обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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