В Славянске-на-Кубани подтопило 68 домов, эвакуировали трех человек
Из-за сильных дождей в Славянске-на-Кубани подтопило 74 придомовые территории, в том числе в 68 домов зашла вода. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: Оперштаб Кубани
Из-за подтоплений были эвакуированы три человека. Они находятся в пункте временного размещения, организованном в гостинице «Уют».
Работы по откачке воды продолжаются. Сейчас остаются подтопленными 43 дома.
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