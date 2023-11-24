В Славянске-на-Кубани подтопило 68 домов, эвакуировали трех человек

Из-за сильных дождей в Славянске-на-Кубани подтопило 74 придомовые территории, в том числе в 68 домов зашла вода. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Из-за подтоплений были эвакуированы три человека. Они находятся в пункте временного размещения, организованном в гостинице «Уют».

Работы по откачке воды продолжаются. Сейчас остаются подтопленными 43 дома.

Татьяна Ручкина

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