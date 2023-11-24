Сын красноярского экс-губернатора попал в санкционные списки Украины

Сын сенатора от законодательной власти Красноярского края, экс-губернатора Александра Усса бизнесмен Артем Усс внесен в санкционные списки Украины. Новый указ о расширении таких списков президент Украины Владимир Зеленский издал 23 ноября.

Документ предусматривает блокировку активов российского бизнесмена на Украине. Кроме того, он запрещает торговые операции, транзит и еще целый ряд действий.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в октябре прошлого года Артем Усс был задержан в Италии по запросу американского Минюста по подозрению в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США, но в марте 2023 года он сломал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста. После этого Артем Усс вернулся в Россию.

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Валентин Романов