Италия заморозила активы сбежавшего из-под домашнего ареста сына экс-губернатора Красноярского края

Итальянские активы Артема Усса – сына ушедшего в четверг в отставку экс-губернатора Красноярского края Александра Усса – заморожены по решению местных властей. Соответствующий указ подписал в пятницу министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, сообщает Corriere della Sera.

Речь идет о 40,1% в капитале компании Luxury Sardinia, вилле под Миланом и €160 тыс. на банковском счете. Заморозку активов власти Италии обосновали законом 2007 года о предотвращении финансирования терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Артем Усс был задержан в Италии 19 октября по подозрению в нарушении режима санкций и отмывании денег. Позже итальянский суд одобрил его экстрадицию в США, после чего господин Усс сбежал из-под домашнего ареста и в начале апреля сообщил, что находится в России.

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Илья Николаев