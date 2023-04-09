Красноярский губернатор о возвращении сына в Россию: «Такие невероятные события могут проходить только по воле Божьей»

Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех, кто надеялся на возвращение в Россию его сына Артема Усса. Глава региона записал видео, которое разместил в своем Telegram-канале.

Каким образом Артему Уссу удалось бежать из-под домашнего ареста в Италии и где он находится сейчас, его отец рассказывать не стал. «Думаю, с большим основанием об этом мог бы сказать сам Артем, но человек он по разным причинам не склонный к публичности, и будет ли он об этом говорить, что и когда, я не знаю»,– заметил губернатор.

Отдельно Александр Усс поблагодарил президента РФ Владимира Путина, которого назвал человеком «с большим и открытым сердцем». Глава края также сказал, что за рубежом есть люди, готовые «в трудные моменты подставить» плечо России. «Сегодня вербное воскресенье, и я все чаще задумываюсь о том, что такие невероятные события могут проходить только по воле Божьей»,– добавил красноярский губернатор.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Артем Усс был задержан в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США по подозрению в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США, после чего задержанный был переведен под домашний арест, откуда и сбежал. В начале апреля Артем Усс сообщил РИА «Новости» о том, что находится в России. В РФ он был объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег, а Мещанский райсуд избрал ему заочно меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Валерий Лавский