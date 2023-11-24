Евгений Люлин не стал рассматривать жалобу нижегородцев на новую канатную дорогу

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин перенаправил в региональное правительство адресованное ему обращение инициативной группы жителей Заречного бульвара, которые выступают против строительства канатной дороги рядом с их домами. Об этом говорится в ответе законодательного собрания, направленного одному из представителей инициативной группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О том, что Евгений Люлин рассмотрел обращение и отправил его в правительство, на которое и жалуется инициативная группа, жителей Заречного бульвара региональные чиновники должны будут уведомить отдельно. О результатах рассмотрения этого обращения его авторов также должно проинформировать областное правительство.

Евгению Люлину жители Заречного бульвара жаловались, что правительство региона отказывается вступать с ними прямой диалог и просили о содействии.

Как писал «Ъ-Приволжье», новую канатную дорогу планируется построить в Нижнем Новгороде от проспекта Ленина вдоль Заречного бульвара, через Оку и до проспекта Гагарина. Стоимость строительства предварительно составляет 4,6 млрд руб. Проект по договору концессии с областным правительством будет реализовывать компания «Урбантех».

Жителей Заречного бульвара не устраивает, что канатная дорога будет проходить рядом с их домами. Они считают, что при реализации проекта будет нарушен региональный закон об охране озелененных территорий. Также они полагают, что после строительства канатной дороги находиться на бульваре будет опасно. Члены инициативной группы предлагают сократить протяженность трассы, исключив из нее участок вдоль Заречного бульвара.

Андрей Репин