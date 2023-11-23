Нижегородцы просят не строить станцию канатной дороги на Заречном бульваре

Группа нижегородцев направила официальное обращение в приемную председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, в котором просит исключить участок бульвара Заречный, отведенный под строительство станции канатной дороги.

Как следует из письма, из-за строительства бульвар утратит свою функцию – озелененное общественное место для отдыха горожан. Это нарушит региональный закон «Об охране озелененных территорий».

Жители пишут, что в апреле 2023 года встречались с заместителем министра транспорта Денисом Рябининым, которому рассказали, что выступают против строительства станции канатной дороги на бульваре и предложили подвозить пассажиров к станции «Тихая гавань» на улице Баумана наземным транспортном. Однако их идею отвергли.

Составители письма говорят Евгению Люлину, что администрация Нижнего Новгорода и правительство региона устранились от прямого открытого диалога с жителями Ленинского района. В июне 2023 года они отправили письмо губернатору Глебу Никитину, в котором потребовали исключить Заречный бульвар из трассировки канатной дороги, но оно осталось без ответа.

Они рассказывают, что неоднократно писали заявления в прокуратуру и Следственный комитет, но надзорные органы спускали обращение в правительство области, которое игнорировало мнение жителей.

Обратившиеся к Евгению Люлину обвиняют министерство экологии Нижегородской области в махинациях, с помощью которых участок бульвара Заречный был исключен из списка озелененных территорий общего пользования.

Сейчас против строительства станции канатной дороги на заречном бульваре высказались 1600 нижегородцев. По словам заявителей, много вынуждены менять место жительства из-за этого проекта.

Обратившиеся просят Евгения Люлина установить прямой диалог между органами власти и жителями и поспособствовать тому, чтобы станцию на бульваре не строили.

Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что канатная дорога соединит Заречный бульвар и проспект Гагарина. Стоимость строительства предварительно составляет 4,6 млрд руб. Выполнять работы будет «Урбантех». В бюджете региона на 2024-2026 год заложили 1,4 млрд руб. субсидий, которыми воспользуется подрядчик.

Александра Викулова