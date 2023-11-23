В Крыму недвижимость Коломойского выставлена на продажу за 446,4 млн рублей

На аукцион в системе ГИС «Торги» выставлена национализированная недвижимость украинского предпринимателя Игоря Коломойского в крымском поселке Партенит. Начальная цена — 446,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Коломойский в 2014 году

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ Игорь Коломойский в 2014 году

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

Выставленное на продажу имущество — центр водного спорта «Европа», а также расположенные рядом бассейны, котельная и общежитие для персонала. Общая площадь объекта составляет 9,8 тыс. кв. м. Торги пройдут 18 декабря. Прием заявок продлится с 24 ноября по 12 декабря.

15 ноября председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что госсовет республики согласовал продажу на аукционе национализированного имущества господина Коломойского. Он заявил, что лот включает 37 объектов недвижимости в поселке Партенит. Тогда он сообщил, что в результате продажи имущества в бюджет Крыма поступит 397,7 млн руб.

В феврале власти Крыма национализировали около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам. В частности, было национализировано имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка. 16 сентября первые восемь объектов недвижимости были проданы за 815 млн руб.

Эрдни Кагалтынов