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Коммерсантъ FM
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В Крыму продали первые восемь национализированных объектов за 815 млн руб.

Первые восемь объектов недвижимости в Крыму, которые были национализированы, продали за 815 млн руб., сообщил председатель госсовета республики Владимир Константинов. Он также анонсировал продажу квартиры президента Украины Владимира Зеленского.

«На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн руб. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость»,— написал господин Константинов в Telegram.

По его словам, на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений, что принесет бюджету региона около 27 млн руб. Кроме того, в ближайшее время планируется продажа еще около 100 национализированных объектов, прибыль от которых превысит 800 млн руб. «Это жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения»,— уточнил глава госсовета.

В феврале парламент Крыма решил национализировать около 700 объектов, принадлежащих украинским физлицам. В частности, было национализировано имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка. К маю госсовет Крыма национализировал более полусотни объектов недвижимости, включая квартиру господина Зеленского. Также продать на аукционе планировали национализированное имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Лаура Кеффер

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