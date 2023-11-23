В СКР планируют найти виновных в гибели военкора из Сочи Бориса Максудова

Следственный комитет России выразил соболезнования по поводу гибели военкора телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. Он был ранен в результате обстрела в Запорожской области.

«СК России приложит все усилия для того, чтобы виновные лица понесли заслуженное наказание»,— сообщили в пресс-службе СКР.

В ведомстве отмечают, что с господином Максудовым лично были знакомы многие офицеры. В январе 2023 года после возвращения из служебной командировки в новые субъекты РФ военкору по решению главы СКР Александра Бастрыкина вручили медаль «За содействие». Он получил награду за вклад в работу по освещению деятельности следственных органов СКР «по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима».

Тележурналист Владимир Соловьев отметил, что ВСУ ударили по группе российских журналистов беспилотниками. Соболезнования в связи со смертью военкора выразили главы Кубани и Крыма, а также другие представители власти.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram