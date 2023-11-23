Электросамокаты в Петербурге оснастят датчиками, препятствующими езде вдвоем

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга выступил с рекомендацией к новому сезону оснастить арендные электросамокаты датчиками, которые будут препятствовать езде на одном транспортном средстве двум и более лицам. Об этом сообщил зампредседателя комитета Дмитрий Ваньчков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В ходе круглого стола комитета Совета Федерации по экономической политике, который прошел в режиме видеоконференции, господин Ваньчков поделился с коллегами из других регионов опытом взаимодействия петербургского комтранса с кикшеринговыми компаниями, уточнив, что в октябре совместно с операторами Смольный разработал «ряд инициатив, которые позволят нам повысить уровень безопасности».

В комитете по транспорту также отметили, что оснащение электросамокатов датчиками, ограничивающими езду на них вдвоем, в дальнейшем станет обязательным.

Ранее «Ъ-СПб» писал о закрытии сезона кикшеринга в Петербурге. По данным комтранса, в этом году электросамокатами в городе воспользовались 30 млн раз.

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