За сезон аренды самокатов в Петербурге на них прокатились 30 млн раз

Жители и гости Санкт-Петербурга за сезон аренды электросамокатов воспользовались ими 30 млн раз, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

В городе завершился сезон аренды электросамокатов. За эти месяцы на территории Петербурга были размещены свыше 37 тыс. этих средств передвижения. Протяженность поездок пользователей превысила 65 млн километров.

«По данным сервисов аренды электросамокатов, их пользователи получили свыше 3 млн предупреждений за нарушение правил использования СИМ, было выставлено порядка 8 тысяч штрафов и заблокировано 14 тысяч аккаунтов»,— говорится в сообщении комтранса.

Ранее сообщалось, что с петербургских улиц начали исчезать электросамокаты в связи с завершением сезона.

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