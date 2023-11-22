Экс-глава Ижевска пробудет под стражей до 25 января 2024 года
Суд оставил экс-главу столицы Удмуртии Олега Бекмеметьева под стражей до 25 января 2024 года. Соответствующее решение было принято сегодня, 22 ноября, Индустриальным районным судом после рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. Бывшего главу города обвиняют в двух фактах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Дело связано с передачей в собственность строительной компании земельного участка, находившегося в государственной и муниципальной собственности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.
В судебном заседании сторона защиты выступала за изменение меры пресечения на домашний арест или залог. Свою позицию адвокат обосновывал тем, что господин Бекмеметьев не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей.
Однако суд постановил продлить Олегу Бекмеметьеву заключение на два месяца. В частности, на данное решение повлияли обстоятельства и тяжесть обвинения.
Напомним, ранее экс-мэр находился под домашним арестом, однако нарушил условия. В частности, обвиняемый общался со свидетелями по уголовному делу, пользовался интернетом и систематически покидал место отбытия домашнего ареста. Позднее Олег Бекмеметьев выступил с речью, в которой объяснил ряд нарушений. Свою вину во вменяемом преступлении экс-мэр не признает.