Экс-мэра Ижевска поместили под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста

Суд в столице Удмуртии поместил экс-мэра города Олега Бекмеметьева под стражу на два месяца. Причиной изменения меры пресечения стала позиция прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа. Ранее господин Бекмеметьев находился под домашним арестом, однако «нарушил условия исполнения ранее избранной в отношении него меры пресечения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

В судебном заседании сторона защиты против изменения меры пресечения возражала. Свою вину в инкриминируемом преступлении Олег Бекмеметьев не признает.

Напомним, органами следствия Олег Бекмеметьев обвиняется в совершении двух фактах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). 26 июля Индустриальный районный суд Ижевска отправил под домашний арест бывшего главу города. Тогда сообщалось, что дело связано с передачей в 2021 году в собственность строительной компании земельного участка, находившегося в государственной и муниципальной собственности. Других подробностей не было.