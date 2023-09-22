Прокуратура Удмуртии: заключенный под арест экс-мэр Ижевска общался со свидетелями

Причиной изменения меры пресечения экс-главе столицы Удмуртии Олегу Бекмеметьеву, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, стало нарушение запрета на общение со свидетелями по уголовному делу и пользование интернетом. Кроме того, господин Бекмеметьев «систематически покидал место отбытия домашнего ареста». Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, Олега Бекмеметьева поместили под стражу на два месяца, ранее он находился под домашним арестом. Господина Бекмеметьева обвиняют в двух фактах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). В частности, речь идет о передаче в собственность строительной компании земельного участка, находившегося в государственной и муниципальной собственности. Свою вину экс-мэр отрицает.