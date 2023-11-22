В центре Петербурга завершен ремонт трамвайных путей на Садовой улице

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга завершен ремонт трамвайной линии общей протяженностью 3 км на Садовой улице. Специалисты Дирекции транспортного строительства, подрядной организации и ГУП «Горэлектротранс» уже провели там контрольную обкатку новых рельсов. В ближайшее время будет возобновлено движение трамваев, сообщили 22 ноября в пресс-службе Смольного.

Как уточнили специалисты, на Садовой улице было полностью демонтировано старое полотно и на основание из железобетонных плит уложены новые термоупрочненные рельсы. В конструкции использовались резиновые прирельсовые профили, которые снижают уровень шума при движении трамвая.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году на ремонт трамвайных путей в Петербурге запланировано потратить 4 млрд рублей. На сегодняшний день уже отремонтированы пути на Заневском проспекте, Корабельной улице, Бухарестской, улице Комсомола, Политехнической улице. Процесс идет на улице Руставели и Народной улице.

Подробнее о росте объемов ремонта трамвайных путей в Петербурге читайте в материале «Ъ-СПб» «Город едет по накатанным рельсам».

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