В Петербурге отремонтируют 20 километров путей в 2023 году за 4 млрд рублей

В 10 районах Санкт-Петербурга в 2023 году планируется отремонтировать 20 километров трамвайных путей. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

На адресную программу ремонта выделят 4 млрд руб. Специалисты заменят рельсы на участке Старо-Петергофского проспекта между площадью Стачек и набережной Обводного канала. Кроме того, во Фрунзенском районе между остановкой «Малая Балканская» не только отремонтируют пути, но и проведут благоустройство: обновят пять посадочных площадок и установят тактильную плитку для маломобильных граждан.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что на время ремонта станции «Ладожская» запущен бесплатный трамвай.

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