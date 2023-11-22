Выручка и прибыль Nvidia выросли в разы благодаря спросу на чипы для ИИ

По итогам третьего квартала выручка американской технологической компании Nvidia выросла на 206% в годовом исчислении и на 34% по сравнению со вторым кварталом и достигла рекордных $18,12 млрд. Выручка подразделения центров обработки данных тоже оказалась рекордной: на 279% выше в годовом исчислении — $14,5 млрд. Чистая прибыль в годовом исчислении выросла на 588% и составила $10 млрд. Практически все показатели превысили прогнозы аналитиков — благодаря активному росту спроса на микропроцессоры для ИИ.

Впрочем, в четвертом квартале Nvidia ожидает снижения продаж своей продукции в Китае, который является ключевым рынком для компании. Это будет вызвано ужесточением американских экспортных ограничений, которые затрагивают значительный объем микропроцессоров, производимых компанией. Продажи таких микропроцессоров составляли почти четверть продаж подразделения центров обработки данных за последние кварталы. Как отметила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс, «экспортные ограничения окажут негативное влияние на наш китайский бизнес, и мы не можем пока достоверно оценить масштабы этого влияния даже в долгосрочной перспективе».

Сейчас компания разрабатывает микропроцессоры, которые будут соответствовать экспортным требованиям и не будут подпадать под ограничения, однако в отчетности четвертого квартала они еще не будут учтены. Кроме того, компания уведомила и о рисках, связанных с военным конфликтом на Ближнем Востоке: в Израиле у Nvidia находится штаб-квартира сетевого подразделения. Квартальные продажи этого подразделения выросли в годовом исчислении на 155%. Однако значительное число местных сотрудников были призваны в армию в связи с боевыми действиями между Израилем и палестинским движением «Хамас». Как отмечают в компании, отсутствие этих сотрудников скажется негативно на будущих операциях подразделения, если конфликт затянется.

О том, как корпорацию Huawei уличили в создании «секретных заводов» по производству микрочипов,— в материале «Ъ» «Подпольная чиповая империя».

Алена Миклашевская