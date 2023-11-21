Бывший полковник СКР не дождался освобождения

Стало известно о гибели в нижегородской колонии бывшего начальника главка Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко, по предварительным данным, совершившего суицид. Экс-полковник юстиции Максименко отбывал длительный срок по нашумевшему коррупционному делу, фигурантами которого стали несколько высокопоставленных сотрудников СКР. Их обвиняли в получении особо крупной взятки за освобождение из-под ареста с дальнейшим прекращением уголовного преследования одного из ближайших соратников влиятельного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Михаил Максименко, в отличие от некоторых бывших коллег, вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Максименко так и не признал вины в тех преступлениях, за которые он получил срок

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Максименко так и не признал вины в тех преступлениях, за которые он получил срок

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бывший начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР полковник юстиции Михаил Максименко отбывал назначенный ему судом 13-летний срок в Борской колонии (ФКУ ИК-11 ГУ ФСИН России по Нижегородской области), в которой содержится так называемый спецконтингент — бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Поначалу, как рассказали источники “Ъ”, он в ИК не работал, поскольку уже имел право на пенсию, однако затем решил освоить какую-либо профессию. В ИК-11, говорится на ее сайте, заключенные занимаются производством хлебобулочных и швейных изделий, дерево- и металлообработкой, изготавливают пластиковые пакеты, бытовки, двери и оконные блоки из древесины, а также теплицы и прочую садовую утварь.

Тело Михаила Максименко, повешенного на шнурках от обуви, по предварительным данным, обнаружил один из заключенных в помещении для хранения вещей психиатрического отделения больницы.

Он тут же сообщил о ЧП сотрудникам администрации колонии, которые, в свою очередь, вызвали врачей. Однако медикам оставалось лишь констатировать наступление смерти осужденного.

Предварительной причиной гибели бывшего полковника СКР пока считается суицид. Проверку обстоятельств происшедшего проводят прокуратура, администрация колонии и следственные органы. Пока в ИК, областных УФСИН и надзорном ведомстве получить комментарии не удалось.

В Борскую колонию Михаил Максименко был этапирован после того, как несколько лет он провел в столичном СИЗО «Лефортово».

Как не раз рассказывал “Ъ”, бывший начальник главка СКР являлся одним из главных фигурантов получившего большой резонанс коррупционного уголовного дела, возбужденного в отношении сразу нескольких высокопоставленных правоохранителей и их гражданских сообщников.

Михаила Максименко задержали в июле 2016 года. Ему инкриминировали два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Самый крупный и громкий эпизод связан с историей вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и его ближайшего соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец). В ноябре 2015 года Андрей Кочуйков и несколько его подручных пришли к владелице ресторана Elements на Рочдельской улице Жанне Ким, чтобы заставить ее заплатить якобы имевшийся долг в размере 8 млн руб. дизайнеру Фатиме Мисиковой, знакомой Шакро. Конфликтная ситуация завершилась перестрелкой. Вскоре Андрей Кочуйков и еще несколько участников этой истории были задержаны (Никулинский суд Москвы позже приговорил их, а также и самого Захария Калашова к длительным срокам заключения за вымогательство, ст. 163 УК РФ). По материалам расследования, люди из окружения Шакро попытались вызволить Итальянца из СИЗО и через посредника вышли на Михаила Максименко.

Тот, по версии следствия, вместе со своим замом Александром Ламоновым и первым заместителем главы ГУ СКР по Москве Денисом Никандровым согласились за $500 тыс. решить вопрос о смягчении обвинения в отношении Итальянца и отпустить его из-под стражи.

Обвинение в суде подкрепляло эту версию показаниями бывших сотрудников СКР Ламонова и Никандрова, сотрудничавших с ФСБ и в итоге получивших мягкие наказания. Кроме того, Михаилу Максименко инкриминировалось получение еще $50 тыс. от петербургского бизнесмена Бадри Шенгелии за возбуждение уголовного дела в отношении местных полицейских, якобы похитивших у него часы.

Михаил Максименко не признавал себя виновным ни во время следствия, ни в ходе судебного процесса. В суде он утверждал, что к деньгам не прикасался, а узнав, что господин Ламонов ведет переговоры с представителями Захария Калашова, потребовал от него вернуть им уже полученные деньги. Экс-начальник главка также говорил, что накануне своего задержания узнал о готовящейся в отношении него «провокации», но доложить об этом своему руководству не успел, так как был задержан чекистами.

Можно отметить, что во время пребывания в «Лефортово» Михаил Максименко жаловался на условия содержания и оказание на него давления.

Как был то ни было, в апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн руб. Кроме того, суд лишил бывшего начальника управления звания полковника и запретил на два года занимать руководящие должности. Обжалование приговора осужденным и его защитой результата не дало.

Александр Александров