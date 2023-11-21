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Бывший полковник СКР не дождался освобождения

Покончил с собой экс-начальник главка Следственного комитета Михаил Максименко

Стало известно о гибели в нижегородской колонии бывшего начальника главка Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко, по предварительным данным, совершившего суицид. Экс-полковник юстиции Максименко отбывал длительный срок по нашумевшему коррупционному делу, фигурантами которого стали несколько высокопоставленных сотрудников СКР. Их обвиняли в получении особо крупной взятки за освобождение из-под ареста с дальнейшим прекращением уголовного преследования одного из ближайших соратников влиятельного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Михаил Максименко, в отличие от некоторых бывших коллег, вину не признал.

Михаил Максименко так и не признал вины в тех преступлениях, за которые он получил срок

Михаил Максименко так и не признал вины в тех преступлениях, за которые он получил срок

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Михаил Максименко так и не признал вины в тех преступлениях, за которые он получил срок

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бывший начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР полковник юстиции Михаил Максименко отбывал назначенный ему судом 13-летний срок в Борской колонии (ФКУ ИК-11 ГУ ФСИН России по Нижегородской области), в которой содержится так называемый спецконтингент — бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Поначалу, как рассказали источники “Ъ”, он в ИК не работал, поскольку уже имел право на пенсию, однако затем решил освоить какую-либо профессию. В ИК-11, говорится на ее сайте, заключенные занимаются производством хлебобулочных и швейных изделий, дерево- и металлообработкой, изготавливают пластиковые пакеты, бытовки, двери и оконные блоки из древесины, а также теплицы и прочую садовую утварь.

Тело Михаила Максименко, повешенного на шнурках от обуви, по предварительным данным, обнаружил один из заключенных в помещении для хранения вещей психиатрического отделения больницы.

Он тут же сообщил о ЧП сотрудникам администрации колонии, которые, в свою очередь, вызвали врачей. Однако медикам оставалось лишь констатировать наступление смерти осужденного.

История дела умершего экс-начальника главка СКР Михаила Максименко

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Предварительной причиной гибели бывшего полковника СКР пока считается суицид. Проверку обстоятельств происшедшего проводят прокуратура, администрация колонии и следственные органы. Пока в ИК, областных УФСИН и надзорном ведомстве получить комментарии не удалось.

В Борскую колонию Михаил Максименко был этапирован после того, как несколько лет он провел в столичном СИЗО «Лефортово».

Как не раз рассказывал “Ъ”, бывший начальник главка СКР являлся одним из главных фигурантов получившего большой резонанс коррупционного уголовного дела, возбужденного в отношении сразу нескольких высокопоставленных правоохранителей и их гражданских сообщников.

Михаила Максименко задержали в июле 2016 года. Ему инкриминировали два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Самый крупный и громкий эпизод связан с историей вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и его ближайшего соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец). В ноябре 2015 года Андрей Кочуйков и несколько его подручных пришли к владелице ресторана Elements на Рочдельской улице Жанне Ким, чтобы заставить ее заплатить якобы имевшийся долг в размере 8 млн руб. дизайнеру Фатиме Мисиковой, знакомой Шакро. Конфликтная ситуация завершилась перестрелкой. Вскоре Андрей Кочуйков и еще несколько участников этой истории были задержаны (Никулинский суд Москвы позже приговорил их, а также и самого Захария Калашова к длительным срокам заключения за вымогательство, ст. 163 УК РФ). По материалам расследования, люди из окружения Шакро попытались вызволить Итальянца из СИЗО и через посредника вышли на Михаила Максименко.

Тот, по версии следствия, вместе со своим замом Александром Ламоновым и первым заместителем главы ГУ СКР по Москве Денисом Никандровым согласились за $500 тыс. решить вопрос о смягчении обвинения в отношении Итальянца и отпустить его из-под стражи.

Обвинение в суде подкрепляло эту версию показаниями бывших сотрудников СКР Ламонова и Никандрова, сотрудничавших с ФСБ и в итоге получивших мягкие наказания. Кроме того, Михаилу Максименко инкриминировалось получение еще $50 тыс. от петербургского бизнесмена Бадри Шенгелии за возбуждение уголовного дела в отношении местных полицейских, якобы похитивших у него часы.

Михаил Максименко не признавал себя виновным ни во время следствия, ни в ходе судебного процесса. В суде он утверждал, что к деньгам не прикасался, а узнав, что господин Ламонов ведет переговоры с представителями Захария Калашова, потребовал от него вернуть им уже полученные деньги. Экс-начальник главка также говорил, что накануне своего задержания узнал о готовящейся в отношении него «провокации», но доложить об этом своему руководству не успел, так как был задержан чекистами.

Можно отметить, что во время пребывания в «Лефортово» Михаил Максименко жаловался на условия содержания и оказание на него давления.

Как был то ни было, в апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн руб. Кроме того, суд лишил бывшего начальника управления звания полковника и запретил на два года занимать руководящие должности. Обжалование приговора осужденным и его защитой результата не дало.

Александр Александров

Фотогалерея

Кто есть кто в деле о взятках в СКР

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Захарий Калашов (Шакро Молодой), вор в законе &lt;br> Задержан за вымогательство 8 млн руб. у Жанны Ким, владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, возле которого в декабре 2015 года в перестрелке с участием людей Шакро погибли два человека. Также, по данным следствия, за взятки пытался добиться освобождения из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). В марте 2018 года осужден на 10 лет

Захарий Калашов (Шакро Молодой), вор в законе
Задержан за вымогательство 8 млн руб. у Жанны Ким, владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, возле которого в декабре 2015 года в перестрелке с участием людей Шакро погибли два человека. Также, по данным следствия, за взятки пытался добиться освобождения из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). В марте 2018 года осужден на 10 лет

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Жанна Ким, владелица ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве &lt;br> Потерпевшая по делу о вымогательстве 8 млн руб. со стороны Андрея Кочуйкова (Итальянец) и членов его бригады. В декабре 2014 года в ходе конфликта предполагаемые вымогатели получили вооруженный отпор от защищавшего ресторатора адвоката Эдуарда Буданцева. В перестрелке двое бойцов Итальянца погибли, а еще восемь человек были ранены

Жанна Ким, владелица ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве
Потерпевшая по делу о вымогательстве 8 млн руб. со стороны Андрея Кочуйкова (Итальянец) и членов его бригады. В декабре 2014 года в ходе конфликта предполагаемые вымогатели получили вооруженный отпор от защищавшего ресторатора адвоката Эдуарда Буданцева. В перестрелке двое бойцов Итальянца погибли, а еще восемь человек были ранены

Фото: Кадр из видео телеканала «Россия»

Эдуард Буданцев, адвокат &lt;br> Фигурант дела о перестрелке у кафе Elements на Рочдельской улице, по версии следствия, расстрелявший двух соратников Андрея Кочуйкова из наградного пистолета

Эдуард Буданцев, адвокат
Фигурант дела о перестрелке у кафе Elements на Рочдельской улице, по версии следствия, расстрелявший двух соратников Андрея Кочуйкова из наградного пистолета

Фото: Павел Бедняков / ТАСС

Андрей Кочуйков (Итальянец), ближайший сподвижник вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) &lt;br> Задержан за вымогательство 8 млн руб. у Жанны Ким, владелицы ресторана Elements. Участвовал в перестрелке у ресторана на Рочдельской улице. В марте 2018 года осужден на 8 лет и 10 месяцев колонии

Андрей Кочуйков (Итальянец), ближайший сподвижник вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой)
Задержан за вымогательство 8 млн руб. у Жанны Ким, владелицы ресторана Elements. Участвовал в перестрелке у ресторана на Рочдельской улице. В марте 2018 года осужден на 8 лет и 10 месяцев колонии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Михаил Максименко, экс-начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР &lt;br> Обвиняется в получении двух особо крупных взяток, включая вознаграждение в размере $500 тыс. за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова. Взятку передал владелец сети ресторанов Олег Шейхаметов (избежал уголовного преследования, поскольку явился с повинной). В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей

Михаил Максименко, экс-начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР
Обвиняется в получении двух особо крупных взяток, включая вознаграждение в размере $500 тыс. за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова. Взятку передал владелец сети ресторанов Олег Шейхаметов (избежал уголовного преследования, поскольку явился с повинной). В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Александр Ламонов, глава управления собственной безопасности СКР &lt;br> По данным следствия, был посредником в передаче взятки Михаилу Максименко за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова. 26 июля 2018 года приговорен к пяти годам колонии

Александр Ламонов, глава управления собственной безопасности СКР
По данным следствия, был посредником в передаче взятки Михаилу Максименко за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова. 26 июля 2018 года приговорен к пяти годам колонии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Денис Никандров, бывший первый замначальника Главного следственного управления СКР по Москве &lt;br> По данным прокуратуры, Денис Никандров за взятку принял меры к решению вопроса об освобождении Андрея Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений. 16 августа 2018 года суд приговорил его к 5,5 годам колонии по делу о взятке

Денис Никандров, бывший первый замначальника Главного следственного управления СКР по Москве
По данным прокуратуры, Денис Никандров за взятку принял меры к решению вопроса об освобождении Андрея Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений. 16 августа 2018 года суд приговорил его к 5,5 годам колонии по делу о взятке

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Алексей Крамаренко, бывший глава следственного управления СК Москвы по ЦАО &lt;br> По версии следствия, вместе с Денисом Никандровым был задействован в схеме освобождении от уголовной ответственности Андрея Кочуйкова (Итальянец)

Алексей Крамаренко, бывший глава следственного управления СК Москвы по ЦАО
По версии следствия, вместе с Денисом Никандровым был задействован в схеме освобождении от уголовной ответственности Андрея Кочуйкова (Итальянец)

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Борис Локтионов, прокурор &lt;br> Государственный обвинитель в деле Михаила Максименко

Борис Локтионов, прокурор
Государственный обвинитель в деле Михаила Максименко

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Александр Дрыманов, бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве&lt;br> 17 июля 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ, по данным СМИ, по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчения обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), соратнику вора в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой). В настоящее время генерал находится в СИЗО «Лефортово»

Александр Дрыманов, бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве
17 июля 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ, по данным СМИ, по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчения обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), соратнику вора в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой). В настоящее время генерал находится в СИЗО «Лефортово»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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Захарий Калашов (Шакро Молодой), вор в законе
Задержан за вымогательство 8 млн руб. у Жанны Ким, владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, возле которого в декабре 2015 года в перестрелке с участием людей Шакро погибли два человека. Также, по данным следствия, за взятки пытался добиться освобождения из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). В марте 2018 года осужден на 10 лет

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Жанна Ким, владелица ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве
Потерпевшая по делу о вымогательстве 8 млн руб. со стороны Андрея Кочуйкова (Итальянец) и членов его бригады. В декабре 2014 года в ходе конфликта предполагаемые вымогатели получили вооруженный отпор от защищавшего ресторатора адвоката Эдуарда Буданцева. В перестрелке двое бойцов Итальянца погибли, а еще восемь человек были ранены

Фото: Кадр из видео телеканала «Россия»

Эдуард Буданцев, адвокат
Фигурант дела о перестрелке у кафе Elements на Рочдельской улице, по версии следствия, расстрелявший двух соратников Андрея Кочуйкова из наградного пистолета

Фото: Павел Бедняков / ТАСС

Андрей Кочуйков (Итальянец), ближайший сподвижник вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой)
Задержан за вымогательство 8 млн руб. у Жанны Ким, владелицы ресторана Elements. Участвовал в перестрелке у ресторана на Рочдельской улице. В марте 2018 года осужден на 8 лет и 10 месяцев колонии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Михаил Максименко, экс-начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР
Обвиняется в получении двух особо крупных взяток, включая вознаграждение в размере $500 тыс. за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова. Взятку передал владелец сети ресторанов Олег Шейхаметов (избежал уголовного преследования, поскольку явился с повинной). В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Александр Ламонов, глава управления собственной безопасности СКР
По данным следствия, был посредником в передаче взятки Михаилу Максименко за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова. 26 июля 2018 года приговорен к пяти годам колонии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Денис Никандров, бывший первый замначальника Главного следственного управления СКР по Москве
По данным прокуратуры, Денис Никандров за взятку принял меры к решению вопроса об освобождении Андрея Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений. 16 августа 2018 года суд приговорил его к 5,5 годам колонии по делу о взятке

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Алексей Крамаренко, бывший глава следственного управления СК Москвы по ЦАО
По версии следствия, вместе с Денисом Никандровым был задействован в схеме освобождении от уголовной ответственности Андрея Кочуйкова (Итальянец)

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Борис Локтионов, прокурор
Государственный обвинитель в деле Михаила Максименко

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Александр Дрыманов, бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве
17 июля 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ, по данным СМИ, по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчения обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), соратнику вора в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой). В настоящее время генерал находится в СИЗО «Лефортово»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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