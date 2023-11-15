Алексей Крамаренко отсидел и штурмует

Как стало известно “Ъ”, ранее осужденный за коррупцию бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы полковник юстиции Алексей Крамаренко пытается сделать карьеру на СВО. Не прошедший даже срочную службу в армии 50-летний экс-следователь попал на передовую пять месяцев назад в качестве рядового бойца Минобороны, а сейчас уже возглавляет штурмовой отряд, рассчитывая дослужиться в армейской системе до полковника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Крамаренко рассчитывает, что, участвуя в боевых действиях, станет офицером

Фото: Из личного архива Алексея Крамаренко Алексей Крамаренко рассчитывает, что, участвуя в боевых действиях, станет офицером

Фото: Из личного архива Алексея Крамаренко

Как пояснили “Ъ” представители Алексея Крамаренко, его решение об участии в спецоперации стало для них полной неожиданностью. В минувшем июне заключенный, который только летом следующего года планировал обращаться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, вдруг позвонил своей жене и рассказал, что уже свободен. Господин Крамаренко тогда сообщил, что написал заявление с просьбой о замене неотбытой части срока на участие в СВО и получил помилование.

Стоит отметить, что Алексей Крамаренко не служил даже срочную службу в армии. Из-за хронического заболевания органов дыхания он был признан ограниченно годным к военной службе, а в Донбасс отправился рядовым бойцом штурмового отряда. Тем не менее уже через месяц участия в боевых действиях бывший следователь возглавил свое подразделение. «Свою ограниченную годность по здоровью Алексей с лихвой компенсировал отвагой и организаторскими навыками, приобретенными во время службы в системе СКР»,— сказала “Ъ” адвокат господина Крамаренко Елена Федулова.

По словам защитника, ее доверитель еще в июне при заключении контракта был помилован и в СВО участвует добровольцем. Госпожа Федулова отмечает, что для ее подзащитного весьма болезненным стало не только заключение в колонию, но и лишение специального звания полковника юстиции. «Алексей считает, что заслужил его за 22 года безупречной службы в прокуратуре и следственной системе»,— пояснила защитник.

Таким образом, участвуя в СВО, бывший заключенный, по словам его адвоката, хочет вернуться на государственную службу, пусть и в новом качестве. В декабре полугодовой контракт Алексея Крамаренко заканчивается, и к этому времени, по данным близких к нему источников “Ъ”, командир штурмовиков может получить свое первое в системе Минобороны офицерское звание. При этом Алексей Крамаренко планирует дослужиться до полковника.

Напомним, Алексея Крамаренко, устроившегося после службы в СКР юристом «Роснефти», арестовали в декабре 2017 года, заподозрив в коррупционных связях с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой). В марте 2020 года Мосгорсуд признал его виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По мнению суда, за $1 млн господин Крамаренко вместе с тогдашними начальником столичного главка СКР Александром Дрымановым и руководителем Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилом Максименко согласились смягчить предъявленные обвинения одному из приятелей вора.

Подсудимые пытались доказать в процессе, что все они стали жертвами оговора со стороны заместителя генерала Дрыманова Дениса Никандрова, давшего показания против коллег в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, однако суд поверил все же обвинению. По приговору господа Дрыманов, Максименко и Крамаренко лишились специальных званий генерал-майора и полковников юстиции и были осуждены на 12, 14 и 10 лет соответственно. По данным “Ъ”, на свободу вышел только господин Крамаренко.

Сергей Машкин