История дела умершего экс-начальника главка СКР Михаила Максименко

Бывший начальник главка Следственного комитета России (СКР) Михаил Максименко, осужденный за коррупцию на 14 лет, найден мертвым в колонии. Подробности его уголовного преследования — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Максименко в 2016 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Михаил Максименко в 2016 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Полковник юстиции, бывший руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко был задержан 19 июля 2016 года вместе с двумя другими высокопоставленными сотрудниками СКР — первым заместителем начальника ГСУ СКР по городу Москве генералом Денисом Никандровым и замглавы УСБ СКР Александром Ламоновым.

ФСБ инкриминировала Михаилу Максименко два эпизода получения взяток в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Главное обвинение было связано с незаконным вознаграждением в размере $500 тыс., которое полковник, по версии следствия, получил за содействие в освобождении из-под ареста Андрея Кочуйкова (Итальянец). Последний попал в СИЗО в рамках уголовного дела, возбужденного 15 декабря 2015 года после инцидента со стрельбой возле ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Кроме того, Михаил Максименко обвинялся в получении еще $50 тыc. от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелии за «лоббирование» возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

26 декабря 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Михаила Максименко. Он обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 23 января 2018 года Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела по существу.

В суде были оглашены показания бизнесмена Олега Шейхаметова, который, по его словам, передал через посредника $500 тыс. офицерам СКР за освобождение своего друга Итальянца из СИЗО. Также в качестве свидетеля был допрошен руководитель московского главка СКР Александр Дрыманов. Он отверг обвинения в причастности Михаила Максименко к коррупционной схеме по освобождению преступника.

Сам Михаил Максименко отверг все обвинения в получении взяток, отметив, что он не только не получал денег, но и не обладал полномочиями вмешиваться в ход расследования.

20 апреля 2018 года Михаил Максименко был приговорен Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 165 млн руб. 18 марта 2020 года Мосгорсуд по совокупности приговорил Михаила Максименко к 14 годам лишения свободы и штрафу 250 млн руб. за еще одну взятку, полученную им от другого посредника за «общее покровительство» процедуре освобождения Итальянца. Михаил Максименко был также лишен званий и госнаград.

После вступления приговора в силу бывший начальник главка СКР был этапирован в колонию в Нижегородской области.