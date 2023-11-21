Претензии растут вместе с бизнесом

Глава ФНС Даниил Егоров объяснил претензии к блогерам быстрым ростом их бизнеса. В интервью РБК он заявил, что инфлюенсеры создают продукты, которые в том числе формируют экономику и генерируют ВВП. Но многие из них быстро выросли, не прибегая к классическим инструментам ведения бизнеса вроде отдела кадров, юристов и бухгалтерии. В этом году на нескольких крупных блогеров завели дела о неуплате налогов и отмывании денег. Среди них, например, Валерия Чекалина и Елена Блиновская. Следствие считает, что все они использовали одну схему — дробление бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Можно ли объяснить дела против блогеров быстрым ростом? И какие еще сферы экономики могут оказаться под прицелом налоговой? На эти вопросы “Ъ FM” ответила партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Надежда Орлова: «Проблема с блогерами укладывается в тот тренд, который задала ФНС уже достаточно давно по борьбе с дроблением бизнеса.

Инспекция выясняет связи между различными мелкими компаниями или ИП, связывает первых в единые группы, рассчитывая налогообложение по ним, как если бы это было единое общество, единый налогоплательщик, зачастую переходя с упрощенной системы налогообложения на общую. И блогеры тоже попали в эту колею.

Чаще всего это ситуация, которая возникает при быстром разрастании бизнеса, причем оно может идти различными параллельными направлениями, для которых и создаются свои структуры. Нередко налоговая экономия является следствием тех решений по организации бизнеса, которые собственники принимают по совершенно иным соображениям.

Что касается возможных сфер экономики, которые могут столкнуться с похожей проблемой, как правило, это бизнес, который работает в сфере обслуживания физических лиц.

Это сервисы, продажи в розницу, где прибыль в одном направлении подталкивает заняться параллельно и другими. Это бизнес в сфере недвижимости, поскольку для каждого объекта удобнее создать свою структуру. И собственник использует одну и ту же команду управленцев для того, чтобы заниматься параллельными проектами. Это услуги маркетинговые, консультационные, обучения, то есть такие, которые создают почву для появления смежных направлений».

Даниил Егоров также заявил о трех сферах бизнеса, в которых видится потенциальный рост собираемости налогов. Назвать их он отказался, но уточнил, что там используются нелегальные схемы. Управляющий партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин считает, что речь прежде всего о табачной и алкогольной промышленности:

«Очевидно, может быть история, связанная с табаком и алкоголем. По тому же алкоголю ужесточается регулирование, в том числе медицинского спирта. Как я понимаю, еще есть проблема с импортом табачных изделий через наших соседей. Наверное, еще туда будут смотреть. Также возникает много вопросов по стройке, если смотреть на судебную практику. Хотя, казалось бы, уже 100 раз пытались объяснить людям, что можно делать, а что не стоит. Тем не менее дела возникают с достаточно большими отчислениями, сотни миллионов налогов на одного налогоплательщика».

Глава ФНС также поделился прогнозом по налоговым поступлениям по итогам года. Егоров ожидает, что они составят 46 трлн руб. — на 9% больше, чем годом ранее.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов