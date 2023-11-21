Путин рассказал Рахмону о преференциях для трудовых мигрантов из Таджикистана

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве заявил о значительных преференциях для 1,2 млн таджикских мигрантов. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Для таджикистанцев законодательно предусмотрен расширенный срок пребывания на российской территории без постановки на учет (15 дней), а также возможность оформления патента сроком до трех лет»,— сказал господин Путин.

Владимир Путин добавил, что Россия будет ежегодно выделять по 200 млн руб. на закупку учебников для русскоязычных школ в Таджикистане. Кроме того, квота на обучение в российских университетах для студентов из этой страны в 2024 и 2025 годах будет увеличена с 900 человек до 1 тыс.

Президент Таджикистана на встрече заявил о намерении обсудить международные и региональные вопросы. Вопросы безопасности, в том числе отношения стран с Афганистаном, по словам российского президента, стороны будут обсуждать в том числе на саммите ОДКБ в Минске.

Главы государств также обсудили торгово-экономические связи стран, которые, как сказал Владимир Путин, находятся «на подъеме». Поставки товаров из Таджикистана в Россию «существенно нарастают», товарооборот сельскохозяйственной продукции выросли на 67% год к году. Объем прямых инвестиций России в Таджикистан составляет $11,6 млрд, уточнил господин Путин.

Визит Эмомали Рахмона в Россию продлится с 21 по 22 ноября. Вместе с президентом Таджикистана в страну приехали министр иностранных дел, главы Минобороны и МВД, Минэкономразвития, Минэнерго, глава Национальной академии наук республики и другие высокопоставленные чиновники. Последняя встреча двух глав государств состоялась в октябре в Бишкеке на полях заседания Совета глав государств СНГ.

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