Осужденный за коррупцию экс-начальник главка СКР Максименко найден мертвым

Бывший руководитель главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаил Максименко, осужденный за коррупцию на 14 лет, найден мертвым. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, он был найден «в одной из колоний».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Максименко в 2016 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Михаил Максименко в 2016 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«В одной из российских колоний без признаков жизни был найден Михаил Максименко, отбывающий наказание за коррупцию. Тело осужденного нашли в комнате для хранения вещей»,— приводит ТАСС слова своего источника.

Бывший адвокат экс-полковника СКР Андрей Гривцов сообщил «Московскому комсомольцу», что Максименко был обнаружен мертвым в ИК-9 Нижегородской области, где и отбывал срок. «Я позвонил его супруге, она подтвердила его смерть. Но она была не в том состоянии, чтобы обсуждать детали. Ей вроде как из колонии позвонили»,— рассказал господин Гривцов МК.

По данным источников «Ленты.ру», тело бывшего полковника было найдено сегодня утром, 21 ноября, в комнате для хранения вещей.

Михаил Максименко был арестован летом 2016 года по подозрению в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Вместе с бывшим начальником московского главка СКР генералом Александром Дрымановым и рядом других высокопоставленных следователей он получил $1 млн за освобождение из СИЗО фигуранта дела о перестрелке на Рочдельской улице Андрея Кочуйкова (Итальянца). Также его обвиняли в получении взятки от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии за возбуждения уголовного дела против сотрудников МВД, которые якобы незаконно изъяли у него часы.

В 2018 году суд приговорил экс-следователя к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 165 млн руб. по делу о получении взяток. В 2020 году суд по совокупности приговорил Михаила Максименко к 14 годам лишения свободы и штрафу 250 млн руб.

Ранее «Ъ» выяснил, что осужденный по этому делу бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы полковник юстиции Алексей Крамаренко получил помилование за участие в специальной военной операции.

Подробнее читайте в материале «Алексей Крамаренко отсидел и штурмует».

Михаил Беляев