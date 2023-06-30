Суд смягчил наказание главному собственнику сгоревшей «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд на два месяца смягчил наказание основному собственнику торгового-развлекательного центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, а также гендиректору основного арендатора и техническому директору собственника. Суд посчитал, что часть владельцев ТРЦ «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 60 человек, не входили в состав организованной преступной группы, и убрал этот пункт из их обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Богданова

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Юлия Богданова

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Приговор Заводского районного суда изменить. Исключить указание суда о признании отягчающим обстоятельством Богдановой, Судденок, Соболева по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) о совершении преступления организованной группой»,— приводит ТАСС решение судьи со ссылкой на корреспондента.

Кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня» сгорел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Большое число жертв было обусловлено тем, что реконструкция здания проводилась с нарушениями: в частности, в ТРЦ не были установлены автоматические системы пожаротушения, а запасные выходы были закрыты. Больше всего погибших было в залах кинотеатра на верхнем этаже.

Следствие полагало, что нарушения при реконструкции были допущены в результате действия организованной преступной группы в 2013–2014 годах. По данным следствия, гендиректор сгоревшей «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский дал взятку 7 млн руб. организованной преступной группе, в которую входили начальник инспекции Госстройнадзора области Танзила Комкова и ее сын Эдуард Комков, а также директор ООО ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. Таким образом, смягчив наказание нескольким фигурантам, суд признал, что они не входили в эту организованную преступную группу.

Наказание для собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой уменьшилось с 14 лет до 13 лет 10 месяцев колонии, для гендиректора основного арендатора Надежде Судденок — с 13 лет и 6 месяцев до 13 лет 4 месяцев, технического директора собственника Георгия Соболева — с 11 лет до 10 лет и 10 месяцев.

В качестве дополнительного наказания фигурантов также лишили права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях. Директора компании «Системный интегратор», обслуживавшей системы противопожарной безопасности «Зимней вишни», Игоря Полозиненко, а также инженера компании Александра Никитина, получивших 6,5 и 5,5 года лишения свободы, лишили права заниматься обеспечением пожарной безопасности. Пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина, осужденных на 6 и 5 лет колонии общего режима, лишили права занимать должности представителей власти в противопожарной службе. Охраннику «Зимней вишни» Сергею Антюшину наказание оставили без изменений — 8 лет лишения свободы. Однако Александр Никитин и Сергей Генин были освобождены в связи с истечением срока отбывания наказания.

27 июня экс-глава управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов по делу о сгоревшем ТРЦ «Зимняя вишня» был приговорен к 10 годам и 6 месяцам колонии. Суд признал его виновными в халатности, которая привела к гибели людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а также в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ)

Подробнее — в материале «Генерала осудили в пожарном порядке».

Анастасия Ларина