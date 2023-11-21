В акватории Невы испытали первое беспилотное электросудно в России

На Неве провели первые в России успешные испытания речного судна на электрической тяге без управления капитаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Sitronics Group Фото: Пресс-служба Sitronics Group

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин, автономное электросудно IT-компании Sitronics Group прошло по заданной траектории в акватории Невы и осуществило маневры разворота.

Для испытаний использовались адаптированное ПО и специальное оборудование. Данные анализа окружающей обстановки передавались в системы принятия решений, маневрирования и контроля за состоянием судна.

Ядром этих систем, как пояснили в компании, является автономная навигационная система, в которой прокладываются маршруты и принимаются решения об изменении траектории движения судна.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первое электросудно запустят в Петербурге в навигацию следующего года.

Также сообщалось, что в городе на Неве зарегистрировано ООО «МСА Энерго», которое будет производить аппаратуру для судов на электрической тяге.

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