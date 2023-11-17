Первое судно на электротяге запустят в Петербурге в навигацию следующего года

Компания АО «Водоходъ. Пассажирский порт» планирует запустить в Санкт-Петербурге в навигацию 2025-2026 экскурсионно-прогулочное судно на электротяге «Москва 2.0». Об этом со ссылкой на представителя компании 17 ноября сообщают «Ведомости Северо-Запад».

В компании уточнили, что это будет первое электросудно, работающее в акватории Невы. В настоящий момент его строительство ведется на заводе Emperium (входит в группу Sitronics) в Ленобласти.

Предполагается, что «Москва 2.0» на электротяге будет курсировать от Эрмитажа в сторону моста Александра Невского, а также в обход Васильевского острова по Большой и Малой Неве. Точную сумму, направленную на строительство электрохода, в компании не раскрывают, отмечая при этом, что общий объем инвестиций в запуск проекта составляет около 300 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге зарегистрировано ООО «МСА Энерго», которое будет производить аппаратуру для судов на электрической тяге.

Подробнее о расширении производства таких судов в регионе читайте в материале «Ъ-СПб».

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