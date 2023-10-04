«МСА Энерго» будет производить аппаратуру для судостроения в Петербурге

В Санкт-Петербурге зарегистрировано ООО «МСА Энерго», владельцами которой являются ООО «НПК Морсвязьавтоматика» Андриана Правдина и Андрея Смирнова. Оба они являются участниками петербургского ООО «Эмпериум» — крупнейшего в России производителя судов на электрической тяге, основной пакет которого (65%) контролирует АФК «Система».

Как сообщает «Деловой Петербург», вновь созданное ООО «МСА Энерго» будет заниматься изготовлением электрораспределительной аппаратуры. Более конкретной информации учредители компании и ее владельцы не раскрывают, однако эксперты отрасли считают, что новый проект связан с развитием «Эмпериума», спрос на электрические суда которого неуклонно растет.

Ранее в интервью «Ъ-СПб» генеральный директор компании Emperium Николай Малухин рассказал, что в настоящий момент сборочное производство верфи предполагает возможность собирать до 16 судов на электротяге в год.

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